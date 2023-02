Roma: Giannini-Bracci (Lega), Comune Frascati trovi soluzione per parcheggi disabili a Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Frascati "ha adottato un'ordinanza in riferimento ai festeggiamenti del Carnevale per i prossimi 11, 19 e 21 febbraio, che conferma da parte della sinistra lo smarrimento della sua vocazione sociale e la disattenzione per le categorie più svantaggiate della società". Lo dichiarano in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini e la coordinatrice della Lega di Frascati, Anna Maria Bracci. "L'amministrazione, per quelle date, ha previsto - proseguono - la modifica della circolazione, con la contestuale soppressione dei posti auto destinati ai disabili, senza individuare soluzioni alternative, con buona pace della tanto decantata sensibilità che un certo mondo esibisce in modo ipocrita e propagandistico. Mancano appena tre giorni dall'inizio della manifestazione e mi auguro - concludono Giannini e Bracci - che l'amministrazione comunale restituisca dignità ai disabili trovando una soluzione ragionevole affinché possano parcheggiare i veicoli nei pressi delle loro abitazioni".(Com)