Milleproroghe: Zaffini (Fd'I), bene pensionamento più lungo per medici di base

21 luglio 2021

- "Prorogata la possibilità di riconoscere nel monte ore formativo dei tirocinanti la sostituzione dei medici di base e l'opportunità per i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta di andare in pensione fino a 72 massimo anziché a 70 anni: lo prevedono due emendamenti al Milleproroghe che confermano l'attenzione del governo Meloni alle sofferenze del Servizio sanitario nazionale. Ringrazio il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e, per aver seguito personalmente il dossier nonché l'iter degli emendamenti in Commissione, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L'incarico ai tirocinanti di sostituire i medici di medicina generale non è certo una soluzione alla carenza di medici di famiglia, ma dà respiro al governo per mettere mano ad una riforma di sistema che sappiamo essere allo studio". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Lavoro e Sanità di palazzo Madama. (Rin)