Energia: Trevisi (M5s), su transizione Urso e Pichetto predicano bene, ma governo razzola malissimo

24 luglio 2021

- "Questa mattina abbiamo sentito i ministri Urso e Pichetto Fratin prodigarsi in grandi annunci, nel corso dell'evento 'Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana', organizzato da Elettricità Futura, Enel Foundation e Althesys. Per entrambi ambiente e industria saranno chiamati ad andare a braccetto negli anni a venire e nelle rinnovabili ci sono prodigiose opportunità economiche, tanto che il ministro dell'Ambiente arriva persino a chiedere un piano Marshall per la transizione energetica. Tutte belle parole, che però cozzano in modo palese con l'incedere del governo Meloni, che vive qualsiasi transizione - energetica, ecologica, digitale - come un fastidio. Se davvero i due ministri sono consci di queste grandi opportunità, dovrebbero spiegare agli italiani i motivi del colpo di scure sul superbonus 110 per cento. Oppure le ragioni del solito favore alle lobby del petrolio con le trivelle, sempre. Senza dimenticare che questo governo è completamente fermo sul fronte degli investimenti nelle energie rinnovabili. Dei decreti attuativi per le Comunità Energetiche, che senza il M5s ora non avrebbero diritto di cittadinanza in Italia, ancora non c'è traccia. E pure sulla direttiva Ue relativa all'efficientamento energetico degli edifici, i partiti di Urso e Pichetto Fratin stanno alzando un muro. A predicare bene sono buoni tutti, poi però c'è da razzolare". Lo afferma in una nota il senatore M5s, Antonio Trevisi. (Com)