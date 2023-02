Semplificazione: Formez cerca 50 esperti per ministero, domani scadono termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è tempo fino a domani per candidarsi agli avvisi, per complessivi 50 posti disponibili, volti al reclutamento di altrettanti esperti per il progetto Pon Governance 'Semplificazione normativa e qualità della regolazione', realizzato dal dipartimento per le Riforme istituzionali. Gli avvisi sono consultabili nella pagina di Formez Pa http://cv.formez.it/registro/calls/calls.aspx ". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Formez Pa, istituto in house alla presidenza del Consiglio-dipartimento della Funzione pubblica. (Com)