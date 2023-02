Brexit: Badenoch, occasione per Regno Unito di muoversi con maggiore libertà a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit consente al Regno Unito di fare passi avanti a livello globale “che non avremmo potuto fare all’interno dell’Unione europea”. Lo ha affermato la ministra per le Imprese e il Commercio britannica, Kemi Badenoch, nel corso del panel “Economic security and trade in turbulent times” al Forum di Pontignano. La ministra ha citato in particolare il “maggiore potere nell’ambito dell’Organizzazione mondiale per il commercio e la capacità di dare voce alle realtà britanniche”. “Dobbiamo guardare alle opportunità che emergono, adottando una visione strategica” ad esempio verso l’Asia-Pacifico, ha aggiunto. (Res)