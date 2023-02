© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72 per cento dei francesi vuole che la protesta contro la riforma delle pensioni continui. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il 41 per cento vorrebbe un inasprimento della mobilitazione, mentre per il 31 per cento deve continuare così come è attualmente. Il 68 per cento pensa che il testo verrà approvato.(Frp)