Regno Unito: ministra Imprese Badenoch, crisi economica comune a molti Paesi

- Guardare ai problemi economici dei singoli Paesi non consente di trovare soluzioni comuni alla crisi. Lo ha affermato la ministra per le Imprese e il Commercio britannica, Kemi Badenoch, nel corso del panel “Economic security and trade in turbulent times” al Forum di Pontignano. Il Regno Unito non è indirizzato “verso una recessione”, ma ci sono problemi generali a livello globale, secondo Badenoch. “Dobbiamo guardare ai problemi comuni: elevata età della popolazione, impatto della tecnologia, mancanza di forza lavoro, alti prezzi dell’energia”, ha spiegato la ministra, secondo cui non si cercano soluzioni condivise ma ci si sofferma sui problemi delle singole economie che creano un clima “di competizione”. (Res)