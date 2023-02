Brexit: Valentini, scelta dei cittadini britannici va rispettata, troveremo nuovo equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Brexit è una scelta dei cittadini britannici e va rispettata. Lo ha detto il viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, intervenendo al panel “Economic security and trade in turbulent times” del Forum di Pontignano. Una volta che si prende una decisione bisogna poi lavorare per fare rendere al meglio la relazione, secondo il viceministro. “Ci vorrà tempo per trovare un nuovo equilibrio” e “sono sicuro che troveremo nuove opportunità”, ha detto Valentini. (Res)