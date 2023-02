Sudan: firmatari accordo di transizione incontrano partner internazionali su fase di attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I firmatari dell'accordo sudanese per una transizione verso un governo a guida civile hanno tenuto oggi un incontro a Khartum con gli inviati internazionali dei Paesi che lo hanno sostenuto. Lo riferisce su Twitter l'ex ministro sudanese degli Affari di gabinetto Khalid Omer Yousif, precisando che all'appuntamento hanno partecipato il vice assistente al segretario di Stato Usa, Peter Lord, l'inviata dell'Unione europea nel Corno d'Africa Annette Weber, l'inviato speciale del Regno Unito per il Sudan e Sud Sudan Robert Fairweather, l'inviato speciale francese per il Corno Frederic Clavier, l'inviato speciale norvegese per il Sudan e il Sud Sudan Jon Anton ed il direttore tedesco per l'Africa Orientale e il Corno d'Africa Thorsten Hutter, nonché gli ambasciatori di Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia, Francia e Germania. L'ordine del giorno della riunione, spiega Yousif, includeva la revisione del processo politico nella sua fase finale, per la quale i firmatari dell'accordo quadro hanno presentato la loro visione dei prossimi passi e delle sfide più importanti oltre alle loro personali considerazioni su come promuovere il raggiungimento di un accordo finale il prima possibile. Gli inviati internazionali hanno da parte loro rinnovato il loro sostegno all'Accordo quadro firmato il 5 dicembre scorso, ritenuto l'unica base per giungere alla firma di un accordo definitivo sulla formazione di un esecutivo civile, incaricato di gestire il periodo di transizione. (segue) (Res)