Sudan: firmatari accordo di transizione incontrano partner internazionali su fase di attuazione (2)

- Lo scorso dicembre, le autorità del governo di transizione del Sudan hanno accettato di avviare insieme alle opposizioni del Paese un nuovo processo per dar vita ad un governo a guida civile, come insistentemente richiesto dalla società civile. L’intesa, conclusa al termine di colloqui mediati dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) fra i leader militari ed i rappresentanti di diverse parti politiche sudanesi, è stata suggellata da una cerimonia al palazzo presidenziale di Khartum, alla presenza del capo del Consiglio sovrano sudanese Abdul Fattah al Burhan, del suo vice Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo e di altre figure militari, oltre che dei leader delle Forze per la libertà ed il cambiamento (Ffc), movimento che riunisce le opposizioni e che in Sudan ricopre un ruolo determinante dall’animazione delle proteste che nell’aprile del 2019 portarono alla deposizione dell’ex presidente Omar al Bashir. Fra le autorità regionali ed internazionali invitate alla cerimonia erano presenti inoltre i rappresentanti del “meccanismo tripartito” che ha accompagnato il raggiungimento dell’accordo – Nazioni Unite, Unione africana e Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) -, nonché dei quattro partner principali: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Regno Unito. In un gesto distensivo, dopo l’accordo le autorità militari sudanesi, al potere dall’ultimo colpo di Stato guidato da Al Burhan il 25 ottobre del 2021, hanno rilasciato il noto attivista Wagdi Salih, detenuto in carcere da quasi due mesi. Figura di spicco delle Ffc, Salih guida un comitato anticorruzione incaricato di smantellare le strutture del precedente governo Bashir. (segue) (Res)