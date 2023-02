Sudan: firmatari accordo di transizione incontrano partner internazionali su fase di attuazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo è stato siglato nel quadro di una riunione ministeriale di alto livello convocata a Khartum dall’Igad ed è stato firmato dalle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), dal Fronte rivoluzionario sudanese, dal Partito del Congresso popolare (Pcp), dal Partito unionista democratico e da altri professionisti e gruppi della società civile. Ad annunciarlo ai media è stato Yasir Arman, membro del Movimento di liberazione popolare del Sudan-Nord (Splm-N). “Tra 72 ore verrà firmato un accordo quadro. La principale differenza tra essa, la dichiarazione costituzionale del 2019 e l’accordo del 21 novembre 2022 (tra Al Burhan e l’ex premier Abdalla Hamdok) è la non partecipazione dei militari al potere a tutti i livelli”, aveva detto Arman, precisando che in base all’intesa l’autorità di transizione, compreso il gabinetto e il Consiglio sovrano, sarà interamente composta da civili. Per quanto riguarda i movimenti di lotta armata che hanno firmato l’Accordo di pace di Giuba, ha aggiunto Arnan, “niente impedisce loro di far parte di questo accordo”. L’accordo è stato preceduto dall’incontro fra i rappresentanti dell’Unione Africana (Ua), delle Nazioni Unite e delle parti interessate non statali che non fanno parte dell’accordo di pace. (segue) (Res)