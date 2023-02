Sudan: firmatari accordo di transizione incontrano partner internazionali su fase di attuazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i gruppi che hanno respinto l’accordo ci sono gli islamisti della coalizione Sudan’s People Call (“Il popolo del Sudan chiama”) i quali hanno manifestato il loro dissenso a Khartum fuori dalla sede della Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams), criticando le Ffc ed invitando i leader militari a riconsiderare la loro decisione. A sua volta il leader della comunità Beja Mohamed Terk, che è anche membro del Blocco democratico con Gibril Ibrahim e Minni Minnawi, storico leader ribelle del Darfur di etnia zaghawa, ha invitato i militari a riconsiderare la loro posizione e ha ribadito il suo rifiuto dell’accordo di pace concluso a Giuba per il Sudan orientale. Oltre agli islamisti, l’accordo ha incontrato l’opposizione anche del cosiddetto Blocco democratico, che rifiuta ogni revisione dell’accordo di pace di Giuba, mentre l’Esercito popolare di liberazione del Sudan (Spla-Nord) – il principale gruppo armato di opposizione – non si è espresso subito. Il leader del gruppo, Abdelaziz al Hilu, aveva tuttavia avvertito che i suoi componenti avrebbero presto optato per l’indipendenza se il governo di Khartum non avesse cambiato direzione. Parlando al programma Newsday della “Bbc”, Al Hilu aveva paventato il rischio di una divisione interna, non essendo ai suoi occhi la giunta militare “pronta per una soluzione pacifica” dei contenziosi. Al Hilu aveva precisato che il suo gruppo “preferisce l’unità”, avvertendo tuttavia che se la giunta al potere insisterà nel voler mantenere il vecchio Sudan di “segregazioni” e “oppressione”, allora “opteremo per l’indipendenza”. L’Spla-Nord controlla un’ampia fascia di terra sui monti Nuba nel sud del Paese, così come parte del Nilo Azzurro nel sud-est. (Res)