Brexit: sentenza Corte suprema favorisce dialogo fra Londra e Bruxelles su Protocollo Irlanda del Nord

20 luglio 2021

- La Corte suprema del Regno Unito ha respinto una contestazione sulla legittimità del controverso Protocollo dell'Irlanda del Nord sulla Brexit. La contestazione, relativa a due distinti casi esaminati congiuntamente dai giudici, è stata promossa da alcuni strenui sostenitori della Brexit ed ex leader dei principali partiti unionisti dell'Irlanda del Nord, secondo cui il Protocollo violava gli Atti di Unione e il Northern Ireland Act. I ricorrenti sostenevano infatti che la legislazione approvata a Westminster per dare attuazione all'accordo di recesso fosse in conflitto con i 1.800 atti che sanciscono l'unità del Regno Unito, in particolare con l'articolo 6 di tale statuto che garantisce il libero commercio all'interno del Regno Unito. Gli unionisti sostengono infatti che il Protocollo abbia lasciato l'Irlanda del Nord nell'orbita commerciale del blocco, minando così il suo posto nel Regno Unito. I ricorrenti avevano anche sostenuto che il Protocollo elimina illegalmente la salvaguardia costituzionale sancita nel Northern Ireland Act del 1998, e in particolare il principio del consenso al centro dell'accordo del Venerdì Santo di Belfast, che garantisce che lo status costituzionale della nazione devoluta possa essere modificato solo con il consenso dei suoi cittadini tramite referendum. Infine, i ricorrenti sostenevano una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto dell'Unione. Tuttavia, la Corte suprema britannica ha respinto all'unanimità il ricorso, dichiarando così legittimo il Protocollo. (segue) (Rel)