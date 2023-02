Brexit: sentenza Corte suprema favorisce dialogo fra Londra e Bruxelles su Protocollo Irlanda del Nord (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la Commissione europea e il governo britannico stanno lavorando a stretto contatto ad una risoluzione sul Protocollo sull'Irlanda del Nord. I recenti colloqui e i negoziati tra le due parti sono stati definiti dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, molto costruttivi. "Ho un rapporto di fiducia e di eccellenza con il primo ministro Rishi Sunak", ha detto la presidente. "I nostri team stanno lavorando insieme per trovare delle soluzioni che consentano, alla fine, l'attuazione di un quadro comune", ha aggiunto von der Leyen. Tuttavia, nonostante i recenti passi avanti, "permangono delle difficoltà", ha dichiarato pochi giorni fa il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. Il vicepresidente ha spiegato che i temi in discussione per raggiungere l'accordo sono ancora molti, ma che l'obiettivo è quello di trovare un'intesa comune su tutte le questioni: "Penso solo che dobbiamo andare avanti con pazienza, cercare soluzioni comuni e approfittare dell'atmosfera positiva che c'è, non solo tra i nostri team tecnici, ma anche a livello politico. Maggiori e più forti salvaguardie possiamo ottenere, maggiore flessibilità possiamo esplorare", ha concluso Sefcovic. (Rel)