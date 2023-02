Porti: Pino Musolino eletto presidente di Medports

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, è stato eletto presidente di Medports (Associazione dei porti del Mediterraneo). I membri dell’associazione – riferisce una nota – che riunisce 30 porti della sponda mediterranea, lo hanno eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea generale svoltasi a Tunisi nei giorni scorsi. Nell’apprendere con soddisfazione l’elezione di Musolino, il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, nell’auguragli buon lavoro, ha sottolineato: “La presidenza di Medports all’Italia rappresenta un ulteriore tassello importante per la portualità del nostro Paese e conferma il ruolo centrale e decisivo che l’Italia dei Porti sta svolgendo nel Mar Mediterraneo, un mare che assume un valore sempre più strategico. Questa presidenza si aggiunge a quella già ottenuto in sede Espo quale conferma della rilevanza strategica del nostro Paese in campo internazionale”. (Rin)