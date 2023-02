© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registrano oggi 162 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 143 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.297 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 (- 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 156 (- 3). 3.368 sono i casi di isolamento domiciliare (- 47). Non si registrano decessi. (Rsc)