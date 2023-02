Lazio 2023: Bianchi, impossibile che perda, se vinco mi faccio i capelli arcobaleno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi è convinta di vincere le elezioni. "E' impossibile che perda alle elezioni. Percentuali? Io al 40 per cento, un 34 per cento Rocca e un 25 D'Amato". Lo ha detto la stessa Bianchi a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. A cosa è disposta in caso di vittoria? "Mi tingerò i capelli color arcobaleno, sono una persona di parola e vedrete che verrò da voi coi capelli colorati", ha risposto Bianchi. Anche i suoi rivali hanno promesso vari fioretti: D'Amato andrà a piedi al Divino Amore. "Ci dovrebbe andare al Divino Amore, a prescindere, così qualcuno dall'alto lo aiuta", ha commentato Bianchi. Il candidato del centrodestra Rocca invece ha promesso che raderà il pizzetto in diretta da noi a Rai Radio1. "Rocca dovrebbe smettere di fumare, perché è troppo nervoso, fuma tantissimo". Lei si voterà? "Io mi voto e la mia famiglia, figli compresi, mi sostiene". Su D'Amato che ha evocato un possibile voto disgiunto a suo favore, Bianchi conclude: "Pensasse ai suoi elettori e non ai miei". (Rer)