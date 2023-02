Senato: Bonetti (Az-Iv), ok a nostro emendamento, Family act si può salvare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Family act "ha possibilità di salvezza: è passato al Senato l’emendamento diAzione e Italia viva che sposta a maggio 2024 la scadenza per il governo per scrivere tutti i decreti attuativi e stanziare le risorse necessarie che mancavano nella legge di Bilancio". Lo scrive su Twitter la deputata di Azione-Italia viva, Elena Bonetti, già ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. (Rin)