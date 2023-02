Usa: Harris attacca i repubblicani, contestazioni “teatrali” durante Stato dell’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori repubblicani che hanno contestato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il discorso sullo Stato dell’Unione sono stati “tristemente teatrali”, ma il capo della Casa Bianca ha mantenuto il controllo della situazione “concentrandosi sul popolo americano” senza dar peso ai “giochetti” nell’aula. Lo ha dichiarato la vice presidente Kamala Harris in un’intervista di oggi all’emittente “Cbs News”, commentando quanto avvenuto ieri sera al Congresso. Il riferimento è in particolare ai diversi repubblicani che hanno interrotto a gran voce il discorso di Biden, fra cui in particolare la rappresentante della Georgia Marjorie Taylor Greene che, a un certo punto, ha urlato “Bugiardo!” al presidente statunitense. Nell’intervista alla “Cbs”, Harris ha dichiarato anche che intende restare al fianco di Biden qualora questi decida di candidarsi per un secondo mandato nel 2024. “Se lui intende concorrere, io concorrerò con lui”, ha detto.(Was)