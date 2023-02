Piemonte: in partenza ospedale da campo Emt2 per aiuti in Turchia e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha messo a disposizione del Dipartimento di protezione civile nazionale l'ospedale da campo Emt2 per dare sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. "Ancora una volta il Piemonte è in prima linea per dare il proprio aiuto di fronte a questa enorme tragedia - ha dichiaro il presidente della Regione Alberto Cirio -. Nei nostri occhi ci sono le immagini strazianti di ciò che è accaduto e inviamo questo ospedale che rappresenta una eccellenza in Europa nella speranza che possa dare il massimo supporto per salvare delle vite". Il materiale verrà imbarcato a Brindisi una nave militare Italiana. L’operazione si avvarrà del supporto di una équipe specializzata di medici e infermieri del reparto di Maxiemergenza della Regione Piemonte, con il coordinamento di Mario Raviolo. (segue) (Rpi)