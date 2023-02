Roma: De Santis (CR), solo 2 dipendenti capitolini per migliaia di richieste in ufficio bandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "all'ufficio bandi e assegnazioni lavorano attualmente soltanto due dipendenti". Lo afferma in una nota il capogruppo capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Nell'odierna commissione Trasparenza, richiesta dal sindacato Unione inquilini, è emerso un dato estremamente preoccupante: all'ufficio bandi e assegnazioni, struttura di fondamentale importanza per i cittadini con bisogni abitativi ancora insoddisfatti, lavorano attualmente soltanto due dipendenti a fronte dell'enorme mole di domande che pervengono quotidianamente dal dipartimento Patrimonio - spiega -. Una naturale e malsana conseguenza della totale mancanza di programmazione da parte di questa Amministrazione, che affronta l'argomento in oggetto con interventi puramente spot e senza porre una reale attenzione a un tema così complesso e socialmente rilevante come quello degli alloggi popolari. Cosa si aspetta a potenziare un servizio di cruciale importanza per la città? Come si può pensare di offrire servizi efficienti ai romani senza un'adeguata programmazione assunzionale? Potenziare l'ufficio bandi e assegnazioni - aggiunge - è un atto doveroso e oramai improcrastinabile, anche alla luce del fatto che il numero di assegnazioni di tali alloggi risulta, in realtà, molto inferiore rispetto a quanto dichiarato dal Campidoglio e alle effettive richieste pervenute". (Com)