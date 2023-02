Lombardia 2023: Ferro (Fd'I), da Majorino parole sprezzanti, Calabria ha grandi potenzialità'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso di un'intervista il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, si esprime in maniera sprezzante verso la Calabria. Una Regione che, diversamente da quanto sostiene Majorino, ha grandissime potenzialità, e in cui la gente si dà da fare, va al lavoro ogni mattina, si impegna in progetti sociali, esprime tante eccellenze nelle professioni, nell'impresa, nella cultura. Così come avviene in Lombardia, dove tantissime di quelle persone che si danno da fare, informo Maiorino, sono calabresi e meridionali. E che al momento del voto terranno ben presenti i giudizi di Majorino. Chiedo, soprattutto ai rappresentanti calabresi del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle, cosa pensano delle espressioni infarcite di pregiudizi razzisti e antimeridionali del loro candidato". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro.(Rin)