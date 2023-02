Milleproroghe: Pd, destra boccia proroga teleriscaldamento, lo ripresenteremo in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza ha bocciato in commissione l'emendamento presentato dal Pd al decreto 'Proroga termini' sul teleriscaldamento. Una misura che prevedeva la proroga della riduzione dell'Iva al 5 per cento fino a giugno 2023. Una scelta sbagliata e ingiusta della destra, per questo motivo ripresenteremo l'emendamento in aula, a sostegno di quelle famiglie che hanno scelto un'opzione di riscaldamento, diffusa in particolare in Piemonte e Lombardia, che ribadiamo peraltro essere meno inquinante e all'insegna del risparmio energetico". Lo dichiarano i senatori del Pd, Anna Rossomando e Antonio Misiani.(Rin)