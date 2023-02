Somalia-Regno Unito: l'ambasciata somala a Londra riapre domani dopo 32 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Somalia a Londra riaprirà domani, 9 febbraio, dopo una sospensione delle attività di 32 anni. Lo annuncia il governo somalo in un annuncio rilanciato sui social. Alla cerimonia di apertura parteciperà la cantante di origine somala Sabrina Dhowre Elba, moglie dell'attore Idris Elba, premiati al Forum economico di Davos di quest'anno per il loro impegno contro il cambiamento climatico e a favore della sicurezza alimentare in Paesi come lo Zambia, il Kenya o la Sierra Leone. (Res)