Lombardia 2023: Ronzulli (FI), Majorino discrimina Calabria e calabresi

- "Il signor Majorino, nel suo delirio propagandistico, discrimina una Regione intera e svela il vero volto della sinistra: sostiene di essere contro l'Autonomia differenziata, ma in realtà è il primo ad offendere quelle zone del Paese che più di altre meritano di ottenere slancio, occasioni e risorse, proprio grazie al provvedimento del centrodestra. Un candidato così è inadatto a governare la Lombardia, non solo per manifesta incapacità, ma anche perché manca di rispetto alla Calabria, ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono stati costretti ad emigrare al Nord per lavorare. Dimentica, il candidato della sinistra, che qui da noi ci sono tantissimi calabresi, tantissimi meridionali, che hanno fatto grande la nostra terra. E se oggi la Lombardia è la Regione più produttiva del Paese, la locomotiva d'Italia, è anche grazie a chi ha lasciato la sua terra, i suoi affetti, le sue radici, per venire qui a dare una mano e a renderci orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che possiamo esibire anche all'estero". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in replica alle parole di Majorino, che ha sostenuto come "la regione Lombardia non fosse la Calabria". (Rin)