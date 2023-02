Egitto: ministro delle Finanze, affrontiamo positivamente preoccupazioni agenzia Moody's

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano sta affrontando positivamente le preoccupazioni contenute nel rapporto dell’agenzia Moody's che ha declassato il "rating creditizio" dell'Egitto a B3 con outlook stabile. Lo riferisce in una nota il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait. "Abbiamo adottato misure che hanno portato Standard & Poor's, nelle ultime due settimane, a confermare il rating del credito dell'Egitto, con una prospettiva stabile", ha detto Maait. L'Egitto è impegnato nelle riforme economiche sostenute dal Fondo monetario internazionale (Fmi) con un accordo della durata di 48 mesi, che consente prospettive di crescita economica nei prossimi anni e migliora la capacità di ottenere finanziamenti sufficienti a soddisfare le esigenze esterne del Paese, ha aggiunto il ministro. "Stiamo portando avanti un programma nazionale di riforma economica per garantire condizioni economiche stabili, mantenere la disciplina fiscale e aumentare la competitività dell'economia egiziana. Nell'anno fiscale luglio 2021-giugno 2022, il deficit totale ha raggiunto il 6,1 per cento del Pil, in calo dal 6,8 per cento dell'anno precedente”, ha affermato il ministro delle Finanze egiziano. (segue) (Cae)