Egitto: ministro delle Finanze, affrontiamo positivamente preoccupazioni agenzia Moody's (2)

- L'agenzia Moody's ha declassato il rating del credito dell'Egitto per la prima volta dal 2013 a causa della "riduzione delle riserve esterne e della capacità di assorbimento degli shock". Secondo una nota di Moody's, il rating dell'Egitto passa a B3 da B2, mentre l'outlook da negativo a stabile. Il rating del credito dell'Egitto è stato declassato da Moody's Investors Service a causa della diminuzione delle riserve di liquidità e delle riserve estere, lasciando la nazione vulnerabile agli shock. Il taglio riflette la riduzione delle riserve esterne e della capacità di assorbimento degli shock mentre l'economia subisce un cambiamento strutturale verso un modello di crescita più guidato dalle esportazioni e dal settore privato con un regime di tassi di cambio flessibili. Sebbene il Fondo monetario internazionale (Fmi) abbia concesso un prestito all'Egitto, gli analisti di Moody's avvertono che ci vorrà del tempo per ridurre in modo tangibile la vulnerabilità dell'Egitto a rischi esterni come l'aumento dei costi di prestito e le pressioni inflazionistiche. (Cae)