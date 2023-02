Russia: premier Mishustin, previdenza dei soldati dell'operazione speciale è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del governo russo è garantire la previdenza di chi è coinvolto nell'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, nel corso di una riunione governativa. In particolare, Mishustin ha elencato diverse misure intraprese dal governo in questo ambito. "Il governo ha rivisto le regole per i volontari resi disabili per ferite o malattie, che potranno ricevere contemporaneamente due pensioni, così come varie indennità", ha riferito il premier. Mishustin ha aggiunto che è stata approvata un'iniziativa della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) per sostenere le vedove dei militari, che dovrebbero avere diritto a un'indennità mensile in denaro. "Il governo ha anche stanziato ulteriori finanziamenti per supplementi speciali agli operatori sanitari delle forze armate e ad altri militari che forniscono assistenza ai feriti", ha detto infine il premier. (Rum)