Lazio 2023: Bianchi, se non eletta torno in Rai, un lavoro ce l'ho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in Rai da 37 anni, se non fossi eletta tornerò a disposizione dell'azienda, non vedo cosa c'entri la richiesta inopportuna del Pd di non condurre più Linea Blu". Lo ha detto la stessa Bianchi a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. "Io un lavoro ce l'ho. Se gli elettori non dovessero apprezzare il lavoro che ho fatto in campagna elettorale e come candidata per la Regione Lazio, me ne farò una ragione e felicemente potrò tornare al mio lavoro qualora non fossi eletta - aggiunge Bianchi-. Io aspetto il 14: se non verrò eletta quel giorno tornerò al lavoro in Rai", ha concluso. (Rer)