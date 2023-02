Milleproroghe: Mennuni (Fd'I), ok a mio emendamento per proroga laureati in medicina abilitati ad assumere incarichi provvisori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande soddisfazione annuncio l'approvazione del emendamento a mia firma relativo alla proroga per i laureati in medicina e chirurgia abilitati ad assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici in medicina generale. Nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Una risposta rilevante per la grave carenza di medici e per l'inserimento dei giovani medici cui lo Stato attribuisce una importante responsabilità e opportunità formativa, a vantaggio della collettività tutta". Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d'Italia. (Rin)