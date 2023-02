Migranti: Scholz, Stati su frontiera esterna Ue necessitano di sostegno ancora maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri sulla frontiera esterna dell'Ue necessitano di un sostegno ancora maggiore nella gestione dei migranti, sia sul piano materiale e finanziario sia con l'accoglienza volontaria dei profughi da parte degli altri Paesi dell'Unione europea. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto al Bundestag alla vigilia del Consiglio europeo straordinario, in programma a Bruxelles nelle giornate del 9 e 10 febbraio. Il capo del governo federale ha aggiunto che, con il meccanismo di solidarietà volontaria dell'Ue, “stiamo aprendo nuove strade” per l'accoglienza dei migranti. Scholz ha poi evidenziato l'importanza di “un controllo più efficace” ai confini esterni dell'Ue anche con il contributo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Per il cancelliere, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato importanti proposte in vista del Consiglio europeo straordinario. Per esempio, si tratta del pattugliamento congiunto delle frontiere da parte degli Stati membri e dei Paesi vicini che non sono parte dell'Ue. In tale contesto, ha rimarcato Scholz, “è stato giusto garantire la prosecuzione della cooperazione tra Unione europea e Turchia” in materia di profughi. Il cancelliere ha, infine, ricordato che la Germania ha accolto oltre un milione di rifugiati di guerra dall'Ucraina e ha sottolineato l'importanza dell'immigrazione di manodopera qualificata sia per il Paese sia per l'Ue, nonché l'obiettivo di creare vie legali per gli ingressi dei migranti in Europa. (Geb)