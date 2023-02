Fvg: assessore Turismo, presenze a Monfalcone +13 per cento rispetto al pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce il turismo a Monfalcone, nel goriziano. Nel 2022 le presenze a Monfalcone e nell'area circostante del Carso e del litorale hanno superato quota 231 mila, più del 13 per cento in più rispetto al periodo pre-Covid. Su 54 mila arrivi, gli italiani gli stranieri hanno fatto registrare un aumento del 15 per cento, soprattutto da Germania, Austria e Polonia. Nelle strutture ricettive i turisti stranieri hanno trascorso 14 mila notti, oltre 92 mila gli italiani e sono state oltre 90 mila le presenze legate al flusso delle navi da crociera attraccate al porto. Numeri che dimostrano "chiaramente come Monfalcone non sia più solo la città dei cantieri, ma una località turistica a vocazione marittima, come certificato anche dall'Istat", ha detto l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini. "Il 2022 è stato l'anno record per il turismo in Friuli Venezia Giulia, superando anche i numeri del 2019. Merito della capacità di fare sistema tra operatori del settore e Regione, merito anche e soprattutto di Comuni virtuosi come Monfalcone, che nell'ultimo anno ha assistito a una crescita delle presenze turistiche senza precedenti", ha aggiunto. (Frt)