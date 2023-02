Turchia: terremoto, Nepal mette a disposizione farmaci e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Nepal, Bimala Rai Paudyal, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu, per porgergli le condoglianze per le vittime del terremoto del 6 febbraio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri del Nepal, sottolineando che il Paese, colpito da potenti eventi sismici nel recente passato, comprende bene il dolore per le devastazioni di questo tipo. Paudyal, in segno di solidarietà, ha offerto sostegno in termini di forniture di farmaci e squadre mediche.(Inn)