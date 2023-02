Pd: Bonaccini su primarie, importante che gente voti, soddisfatto dai primi dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ importante che la gente venga a votare. Siamo già a 25 mila e aumenteranno perché il prossimo weekend ci saranno molti congressi. E’ una prova importante di democrazia nella crisi dei partiti, poi vedremo il 26 febbraio quanti verranno a votare”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, a margine del congresso di Legacoop Bologna di questa mattina. “C’è soddisfazione per i numeri che leggo e per quello che stiamo facendo con gli altri candidati, una competizione bella e civile”, ha aggiunto. Quello delle primarie, ha ribadito Bonaccini, “è uno strumento da difendere e tutelare” anche se bisogna cambiare le regole sui tempi. “Non è normale che si si impieghi sei mesi per scegliere chi deve guidare il partito”, ha concluso.(Rin)