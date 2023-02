Fvg: assessore Turismo, Pnrr riconosca maggior peso al comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni sta dialogando con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, affinché venga riconosciuto maggiormente il peso specifico che il comparto turistico ha per l'economia del sistema Italia. Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, a margine della presentazione dei dati sulle presenze registrate nel 2022 a Monfalcone (Go). L’assessore si è soffermato sulla necessità di ampliare l'offerta ricettiva di qualità sul territorio, facendo riferimento ai fondi del Pnrr dedicati al turismo “pari solamente all'uno per cento del totale” e ha perciò anticipato che un dialogo con il ministero è già attivo “a livello di Conferenza delle Regioni”. (Frt)