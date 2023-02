Imprese: Agenzia Ice ospita giornata di confronto tra Airbus e realtà settore aerospazio italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, nella sede di Agenzia Ice a Roma, una giornata di confronto e di networking tra Airbus e numerose realtà del settore aerospaziale italiano (aziende, distretti e università), ed in particolare con le Pmi. Lo riferisce un comunicato stampa. L’iniziativa rappresenta una tappa importante della collaborazione tra il settore industriale italiano ed Airbus e un’opportunità per estendere tale perimetro alle Pmi italiane più innovative. L’Italia è infatti un partner di primo piano e fonte di eccellente collaborazione per tutte le divisioni di Airbus (Commercial Aircraft, Airbus Helicopters e Defence & Space). Airbus conta oltre 130 fornitori italiani ed il nostro paese rappresenta il 1° Paese fornitore di Airbus in Europa (esclusi i Paesi d’origine del consorzio) il quarto a livello mondiale con una spesa annuale di circa 500 milioni di euro. La giornata di incontri è stata originata dai contatti stabiliti tra Agenzia Ice ed Airbus nel corso di partecipazioni collettive a fiere estere, in particolare a Space Tech Expo Europe e ad Aeromart Toulouse, iniziativa quest’ultima che ha garantito al nostro paese una vetrina di grande rilievo, con 94 aziende partecipanti. (segue) (Com)