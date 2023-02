Imprese: Agenzia Ice ospita giornata di confronto tra Airbus e realtà settore aerospazio italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata si è svolta in due momenti distinti. La mattinata, di impronta seminariale, ha visto diversi interventi tesi a offrire ai partecipanti gli approfondimenti relativi alle partnerships, alle sfide e alle innovazioni tecnologiche. A seguire, un breve approfondimento circa le procedure e i requisiti per poter diventare partner di Airbus e due storie di collaborazione di successo. Il pomeriggio invece, è stato dedicato agli incontri business to business. Le 37 realtà italiane presenti hanno potuto così incontrare alcuni referenti di Airbus in differenti tavoli tematici (Global Sourcing, Loads & Aerolastics, Space Observation, ADS Italy, AH Italy, International Procurement). In totale gli incontri B2B sono stati 60, a cui si sono aggiunti quelli spontanei tra i diversi attori nel corso della giornata. "Il settore dell'aerospazio è un settore strategico per l'Italia ed è in crescita. Gli ultimi dati relativi ai primi 10 mesi del 2022 parlano di 5,3 miliardi di euro di fatturato all’export, con un +28 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le PMI del comparto si rivolgono con sempre maggiore attenzione, nel processo di internazionalizzazione delle loro attività, sia verso i grandi committenti esteri come Airbus, sia verso i produttori di sistemi e sottosistemi”, ha affermato il direttore generale di Agenzia Ice Roberto Luongo. “Le aziende partecipano ai grandi saloni e air show con il supporto dell’Ice, dove hanno l’opportunità di effettuare incontri per collaborazioni produttive. Il nostro sforzo come Agenzia è di portare i distretti produttivi nazionali sul mercato mondiale e al contempo di invitare in Italia buyers dall’estero, per favorire l’affermazione del sistema aerospaziale italiano nello sviluppo tecnologico del settore a livello internazionale”. (segue) (Com)