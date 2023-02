Imprese: Agenzia Ice ospita giornata di confronto tra Airbus e realtà settore aerospazio italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’incontro promosso dall’Ice abbiamo presentato alle Pmi italiane le interessanti opportunità di collaborazione offerte da Airbus. Sono convinto che potremo rafforzare ed ampliare ulteriormente la nostra già solida collaborazione con l’industria aerospaziale italiana in un momento in cui dobbiamo affrontare sfide epocali quali la decarbonizzazione del trasporto aereo e la mobilità aerea urbana”, ha commentato Serafino D’Angelantonio, Airbus Chief Representative Italy. “Le Pmi italiane continuano a distinguersi per innovazione, agilità ed eccellenza. La giornata di incontro ci permetterà di porre le basi per avviare proficue collaborazioni nell’ambito dei più avanzati e ambiziosi programmi industriali a livello europeo e mondiale nel settore aerospaziale”, ha aggiunto. (Com)