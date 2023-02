Infrastrutture: Molinari (Lega), grazie a Salvini, Rixi e Morelli Pedemontana diventa realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Grazie all'ottimo lavoro di Matteo Salvini al Mit, all'interessamento del viceministro Edoardo Rixi e del sottosegretario Alessandro Morelli si approva definitivamente il progetto della Pedemontana piemontese. Un risultato che la nostra regione attendeva da tempo e che oggi, dopo la conferenza al Cipess, diventa una realtà". Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, coordinatore del partito in Piemonte. "Quasi 385milioni per un'opera strategica ed essenziale per la viabilità del Piemonte", conclude.(Rin)