Municipio Roma XIII: Fd'I, dopo nostre denunce finalmente bonificata area via Albergotti

- Nel Municipio Roma XIII "dopo anni di immobilismo e dopo che l'area antistante dell'ex Auditorium di via Albergotti era diventata teatro di crimini più disparati, finalmente oggi, anche grazie alle numerose denunce fatte durante varie sedute della commissione Trasparenza del Municipio XIII, la zona è stata bonificata e sgombrata restituendo al quartiere legalità e decoro". Lo affermano in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, il consigliere municipale di Fd'I e il presidente della commissione Trasparenza del Municipio XIII, Marco Giovagnorio. "Dopo l'incendio del 2016, solo l'anno scorso, proprio grazie a Fratelli d'Italia era stato convocato un incontro con la polizia locale e un consiglio straordinario per chiedere interventi necessari e urgenti - spiegano -. L'operazione di oggi, quindi, la consideriamo una nostra grande vittoria. Un sentito ringraziamento va al Ministro Piantendosi, al Questore, al Prefetto di Roma e alle forze dell'ordine per questa importante operazione. Il governo Meloni ha sempre considerato la sicurezza una priorità e risultati come quelli di oggi ne sono sono la più viva dimostrazione". (Com)