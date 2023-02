Ue: sempre più probabile la presenza di Zelensky a Bruxelles domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fanno sempre più insistenti le voci da Bruxelles che vorrebbero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presente a Bruxelles nella giornata di domani, giorno d'inizio del Consiglio europeo straordinario. Ancora non c'è nessuna conferma ufficiale, ma il Parlamento europeo ha aggiornato il calendario delle sessioni plenarie, con una discussione prevista dalle 10:00 alle 11:00 di domani. Potrebbe essere il segnale che, come si vocifera da qualche giorno, prima dell'incontro con i leader europei Zelensky farà un'intervento nella sessione plenaria dell'Eurocamera convocata per l'occasione. (Beb)