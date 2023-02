Fvg: assessore Cultura, 8 febbraio 2025 Nova Gorica-Gorizia sarà inaugurata Capitale europea Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura avverrà l’8 febbraio 2025. L'annuncio della data ufficiale è stato svelato nella giornata della Festa della cultura slovena, contemporaneamente nelle piazze di Lubiana, Nova Gorica e Gorizia. "Per curiosi percorsi della storia, è il giorno in cui morì nel 1849 il più grande letterato della Repubblica di Slovenia, France Preseren, ed è anche la data in cui nasceva, 135 anni fa, ad Alessandria d'Egitto Giuseppe Ungaretti, uno dei più grandi poeti italiani", ha detto l'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, presente all’annuncio in piazza della Vittoria a Gorizia, insieme al sindaco, Rodolfo Ziberna, e alla direttrice del Gect Go, Romina Kocina. L'obiettivo, ha detto l’assessore, è "rilanciare e fare conoscere tutte le bellezze e le potenzialità di questo splendido territorio", convinti "che sarà un po' la riscossione dei crediti che questo territorio ha con la storia. In questo momento il territorio ha la possibilità di riprendersi quanto gli è stato tolto per tanti decenni. Se riusciremo, come stiamo facendo, a continuare a lavorare bene insieme, tutti otterremo un grande beneficio". (Frt)