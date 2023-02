Infrastrutture: De Poli (Udc), via libera Cipess a sistema filoviario Verona è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rideterminazione del contributo statale per la realizzazione del sistema filoviario di Verona per un importo di circa 92,38 milioni di euro da parte del Cipess “è un’ottima notizia”. Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli. “Si tratta – ha sottolineato – di un aumento di oltre sei milioni di euro rispetto al contributo statale precedentemente assegnato”. “È un passo in avanti per contribuire a realizzare un progetto che intende migliorare la viabilità del territorio”, ha concluso De Poli. (Rin)