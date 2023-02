Frosinone: Battisti (Pd), al via lavori ricostruzione ponte a San Giorgio a Liri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di febbraio partiranno i lavori, da parte di Astral, "per la ricostruzione del Ponte in Località Petrose, nel Comune di San Giorgio a Liri". Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali con Alessio D'Amato presidente. "È previsto dalla società della Regione Lazio uno stanziamento di oltre 600 mila euro. Il ponte sorge nell'area industriale di San Giorgio a Liri su una viabilità che consente il collegamento con il territorio comunale di Esperia e la struttura era franata a seguito dell'esondazione del Rio Cesaro". (Com)