Veneto: Guarda (Ev), dietro richiesta Valdegamberi polemica su effetti sanzioni al regime siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo irricevibile quando dichiarato dal consigliere Valdegamberi perché nel contesto di questo alto auspicio di umana solidarietà, annette anche una polemica sugli effetti delle sanzioni occidentali al regime siriano". Queste le parole di Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde a commento delle affermazioni del consigliere Valdegameri che oggi ha chiesto al governo di sospendere le sanzioni alla Siria. Guarda ha spiegato che "il veto posto lo scorso anno dalla Russia di Putin alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe rinnovato per altri 12 mesi la fornitura transfrontaliera di aiuti umanitari ad almeno quattro milioni di persone nel nord-ovest della Siria, chiuse di fatto l'ultima ancora di salvezza a quelle popolazioni che per sopravvivere dipendono dagli aiuti delle Nazioni Unite". "Sarebbe utile, almeno per chiarezza politica, visto che Valdegamberi è stato eletto tra le fila della lista Zaia, ma subito passato nel Gruppo Misto, capire da che parte sta il presidente della Giunta regionale rispetto a quanto dichiarato dal primo" ha poi concluso. (Rev)