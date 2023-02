Lazio 2023: Marotta (Avs), diritto a eutanasia legale, battaglia di civiltà e autodeterminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i candidati della lista Verdi e Sinistra alle elezioni regionali del Lazio hanno consegnato all'anagrafe di Roma i loro testamenti biologici, un atto "che non è solamente simbolico ma che vuole rappresentare il nostro impegno per arrivare al riconoscimento del diritto a interrompere le proprie sofferenze". Lo afferma in una nota il candidato per la lista Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali del Lazio, Claudio Marotta. "Questa mattina, insieme ai candidati e alle candidate della lista Verdi e Sinistra alle elezioni regionali del Lazio, abbiamo consegnato all'anagrafe centrale di Roma i nostri testamenti biologici - spiega -. Un atto che non è solamente simbolico ma che vuole rappresentare il nostro impegno per arrivare al riconoscimento del diritto a interrompere le proprie sofferenze. Con quest'atto prendiamo l'impegno affinché in Regione Lazio le persone che secondo la sentenza 'Cappato dj Fabo' presentano le condizioni per essere aiutate a porre fine alle proprie sofferenze a casa loro abbiano risposte certe e soprattutto in tempi brevi da parte delle Asl regionali con la disponibilità da parte delle strutture ospedaliere a poter rispondere a queste esigenze. Non smetteremo mai - aggiunge - di lottare per questa che è una battaglia di civiltà al fianco di tutte le persone gravemente malate che ancora oggi in Italia non sono libere di scegliere fino a che punto vivere". (Com)