Lazio 2023: Tina Balì (Pp), sanità laziale deve tornare pubblica ed efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio abbiamo un grande problema di allocazione delle risorse del Servizio sanitario regionale perché il piano di rientro ha condizionato le scelte spostandole decisamente verso il privato. I dati disponibili ci dicono che la spesa sanitaria è stata complessivamente di oltre 11 miliardi e mezzo di euro, di cui quasi 3 miliardi per privato accreditato, oltre 65 milioni per privato accreditato fuori regione, mezzo miliardo per i servizi esternalizzati non sanitari, oltre 177 milioni per servizi sanitari esternalizzati". Lo si legge in una nota di Tina Balì capolista di Polo Progressista che oggi ha partecipato all'iniziativa davanti all'ospedale San Giovanni. "Polo Progressista propone che nella nostra Regione vada recuperato il ruolo centrale e primario del servizio pubblico attraverso: l'assunzione di personale sanitario, almeno 10mila tra medici e infermieri; con l'abbattimento delle liste d'attesa (fortemente legato alle assunzioni); l'affrontare l'emergenza dei Pronto soccorso, aumentando i servizi territoriali, la cui assenza fa si che il Ps venga ingolfato da chi non sa a chi rivolgersi per un primo intervento; la riapertura degli ospedali chiusi, ben 16 in questi anni, con la perdita secca di 3mila posti letto". (segue) (Com)