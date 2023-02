Torino: nasce il primo Centro Italiano di diagnosi e cura del dolore complesso in pediatria al Regina Margherita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nato a Torino all'ospedale Regina Margherita il primo Centro interdisciplinare di diagnosi e cura del dolore complesso pediatrico in Italia. Il dolore cronico in pediatria è un problema molto diffuso ma poco conosciuto. Si stima che almeno il 20 per cento dei bambini e degli adolescenti abbiano avuto nell’ultimo anno un dolore che dura da più di 3 mesi con limitazioni alle loro attività quotidiane. Pochi giorni fa presso l’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino un gruppo di esperti in dolore pediatrico si è preso cura di questo importante problema. Il gruppo, coordinato dal dottor Lorenzo Moscaritolo (anestesista, rianimatore e terapista del dolore) lavora secondo gli standard dettati dalla letteratura internazionale. (segue) (Rpi)