Torino: nasce il primo Centro Italiano di diagnosi e cura del dolore complesso in pediatria al Regina Margherita (2)

- L’approccio messo in atto è quello interdisciplinare, in cui un medico (Moscaritolo), un infermiere pediatrico (dottoressa Maddalena Grisoni), un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (dottoressa Francesca Rossi e dottoressa Giovanna Gliozzi) o un fisioterapista (dottoressa Gabriella Elena Naretto) e uno psicologo (dottoressa Marta Barosio) lavorano insieme per aiutare il giovane paziente ad avere meno dolore e a riprendere tutte le attività sociali e fisiche adeguate per l’età. Collaborano inoltre con il Centro altre figure specialistiche, tra le quali un Neuropsichiatra infantile (dottoressa Federica Ricci), un Fisiatra (dottoressa Paola Imazio) e gli assistenti sociali. Con la nascita del Centro inizia un percorso di capillare formazione ed informazione territoriale al fine di agevolare i medici del territorio all’identificazione del problema per la presa in carico e l’invio al Centro di riferimento. (Rpi)