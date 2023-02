Bolivia: indagata per presunto riciclaggio figlia dell'ex presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Bolivia ha aperto una indagine nei confronti di Carolina Ribera, figlia dell'ex presidente Jeanine Anez (oggi in carcere), per il sospetto di riciclaggio di denaro sporco. Il documento redatto dalla polizia, che pur risalendo alla metà di settembre 2022 è arrivato alla stampa solo ieri, parla di "presunta responsabilità in reati di legittimazione di guadagni illeciti", senza aggiungere altri dettagli. I fatti, riassume il quotidiano "La Razon", risalirebbero al periodo in cui Anez era presidente ad interim, da novembre del 2019 a novembre del 2020. La procura ha sollecitato ad oltre una trentina di istituzioni documenti utili a conoscere, tra le altre cose, movimenti bancari e spostamenti personali. Richieste trasmesse a diverse agenzie pubbliche, Borsa Valori, ministeri, aziende concessionarie di telecomunicazioni, o gestori di infrastrutture come aeroporti. Ribera, 32 anni, è schierata con forza contro il governo neosocialista del presidente Luis Arce, cui imputa - tra le altre cose - la responsabilità di aver reso la madre una "prigioniera politica". (segue) (Brb)